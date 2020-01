Serbia: ministro Sanità, pronti i reagenti per diagnosticare eventuali casi di coronavirus

- La Serbia ha già a disposizione i reagenti per l'identificazione di eventuali casi di coronavirus: lo ha detto il ministro serbo della Sanità, Zlatibor Loncar, secondo quanto riporta la stampa locale. "Facciamo tutto ciò che prescrive l'Organizzazione mondiale della sanità, anche di più al fine di tutelare i nostri cittadini", ha detto Loncar. L'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, ha aggiunto il ministro, è stato dotato di apparecchiature in grado di determinare la temperatura corporea dei passeggeri in transito. Attualmente, ha concluso Loncar, il ministero ha preso tutte le misure necessarie per prevenire la comparsa in Serbia del virus partito dalla Cina. (Seb)