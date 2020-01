Polonia: eurodeputato PiS accusa la Germania di disparità trattamento per vittime Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania opera delle discriminazioni in merito ai risarcimenti dovuti alle vittime dell'Olocausto. Questa l'accusa lanciata dall'eurodeputato polacco Arkadiusz Mularczyk, del partito Diritto e giustizia (PiS). Durante la recente visita ad Auschwitz la cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto una lettera dalle mani di Barbara Gautier, un'ex prigioniera del campo di sterminio. Nella lmissiva si faceva presente il mancato risarcimento delle sofferenze patite da Gautier. Nei giorni scorsi le aurorità di Berlino hanno ufficialmente risposto a Gautier, ricordando che dal 1960 ad oggi la Germania ha pagato alla Polonia, per le vittime dell'Olocausto, 2 miliardi di euro. Il governo tedesco ha inoltre specificato che la signora Gautier ha già ottenuto un risarcimento. Questo fatto è stato parzialmente negato da Gautier, che in una intervista a "Polskie Radio" spiega di aver ricevuto un risarcimento per i beni sottratti al padre, ma non per le sofferenze subite personalmente nel campo di sterminio. (segue) (Vap)