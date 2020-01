Mostre: domani a Firenze presentazione "Metti un presepe in vetrina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 12, si terrà in sala Gonfalone a Palazzo del Pegano a Firenze la conferenza stampa per presentare la mostra che ritrae i presepi realizzati nell’ambito di “Metti un presepe in vetrina”, l’iniziativa con la quale i titolari di attività commerciali hanno esposto nelle proprie vetrine la Sacra Famiglia, rispondendo all’invito dei missionari del Vicariato di San Giovanni dell'Arcidiocesi di Firenze. Interverranno il presidente dell’assemblea toscana, Eugenio Giani, il vicepresidente Marco Stella, e gli animatori del cammino sinodale del vicariato di San Giovanni della diocesi di Firenze. Nell’occasione, oltre all’inaugurazione della mostra allestita al primo piano di palazzo del Pegaso, si terrà la premiazione dei negozianti fiorentini che lo scorso Natale hanno partecipato alla seconda edizione di “Metti un Presepe in vetrina”. (Ren)