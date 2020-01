Moldova: Consiglio d’Europa, riforma giustizia deve avere sostegno di tutte i partiti

- Le autorità della Moldova devono promuovere una riforma della giustizia che goda del sostegno di tutte le forze presenti nel paese, in modo da garantire il rispetto degli obblighi che derivano dallo status di membro del Consiglio d’Europa. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’organismo, Marija Pejcinovic Buric, ricordando che lo scorso dicembre, in occasione della sua visita a Chisinau, era stato stabilito che gli esperti del Consiglio avrebbero aiutato le autorità nazionali a realizzare le riforme necessarie per garantire l’indipendenza del sistema giudiziario. “È necessario un concetto strategico che rifletta gli obblighi del paese in quanto membro del Consiglio d’Europa, e che elenchi nel dettaglio le condizioni che rendono necessarie le varie iniziative legislative e politiche in corso di realizzazione”, ha detto il segretario generale, ribadendo che “in Moldova rimane un elevato grado di corruzione, anche nella magistratura”. “Alla luce di ciò, è fondamentale garantire l’indipendenza delle istituzioni che sono responsabili della prevenzione e del contrasto alla corruzione a livello nazionale”, ha aggiunto Buric. (Moc)