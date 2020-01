Abruzzo: venerdì a Teramo Marsilio a tavolo istituzionale ricostruzione

- Il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, Marco Marsilio, alle ore 10 di venerdì prossimo, nella sala consiliare della Provincia di Teramo, in via Milli, parteciperà, insieme al sottosegretario con delega ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis, al tavolo istituzionale sulla ricostruzione. Lo ha fatto sapere la Regione in una nota. (Ren)