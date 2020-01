Agroalimentare: Cappellari (Lega), Lombardia e Mantovano fondamentali nel sistema, a Roma si diano una svegliata

- "Una volta di più il governo centrale si dimentica della Lombardia. Pronto a battere cassa nella Regione più produttiva d'Italia, assente quando si tratta di concederci quell'autonomia che a gran voce i nostri territori ci chiedono da anni, l'esecutivo Pd-pentastellato ha completamente snobbato la Lombardia e la provincia di Mantova per gli indennizzi all'agricoltura". Così in una nota la consigliera regionale lombarda della Lega, Alessandra Cappellari. "Sette le regioni scelte dal Mipaaf - aggiunge - per gli indennizzi destinati ad aziende agricole messe in ginocchio dal maltempo fra il 2013 ed il 2018. Ci credereste? La Lombardia manca all'appello. Sarà il caso di ricordare a Roma che la Lombardia non è solo fabbriche e industrie ma ha una grande vocazione agricola".(Com)