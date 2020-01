Albania-Grecia: presidente Meta applaude elezione Sakellaropoulou come capo dello Stato (2)

- Le relazioni tra Tirana ed Atene sono sempre state caratterizzate da alti e bassi. Lo scorso ottobre, il premier albanese Edi Rama ha incontrato nella capitale greca l'omologo Kyriakos Mitsotakis, il secondo incontro fra i due, dopo quello dei settembre a New York, a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite. "Tra Tirana ed Atene esiste una volontà positiva per portare avanti il processo avviato per una aperta discussione e soluzione di alcune questioni in sospeso", ha detto Rama commentando il primo colloquio con Mitsotakis, aggiungendo che "è stata un'amichevole presentazione. C'e' il desiderio comune di fare importati passi per quanto riguarda la cooperazione bilaterale sul piano economico ma anche in qualsiasi altro settore", ha precisato il premier albanese. (segue) (Alt)