Albania-Grecia: presidente Meta applaude elezione Sakellaropoulou come capo dello Stato (3)

- Atene da parte sua ha più volte ribadito che il sostegno della Grecia al percorso europeo dell'Albania dovrebbe passare innanzitutto attraverso il rispetto delle minoranza greche. "Come con tutti anche con l'Albania vogliamo avere buone relazioni di vicinato. Il nostro quadro di cooperazione e' molto ampio. Ma la condizione per il comune progresso, perché la prospettiva europea dell'Albania possa rimanere aperta, e' il rispetto delle minoranze greche e dei loro diritti", ha sottolineato Mitsotakis. Per il premier albanese, nelle relazioni con Atene sarebbe "il caso di chiarire bene alcune questioni mal interpretate. Per quanto riguarda le minoranze greche, quelle sono ben accolte e sono sempre state viste quale parte integrale della nostra convivenza, quale un patrimonio e un ponte di collegamento fra i due paesi ", ha ribadito il premier. In dubbio però il proseguimento del dialogo politico avviato da Tirana con il governo precedente del premier Alexis Tsipras, visto con sospetto da Nuova democrazia (Nd) di Mitsotakis, quand'era all'opposizione, che non ha risparmiato anche le accuse sulle "concessioni nei confronti dell'Albania". (Alt)