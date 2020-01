Indonesia: due disegni di legge di liberalizzazione del lavoro e detassazione delle imprese

- Approdano al parlamento indonesiano due progetti di legge governativi volti a facilitare gli imprenditori quanto a normative sul salario minimo e a fornire regole più favorevoli ai grandi investitori in termini di tassazioni agevolate. La legge sulla creazione di posti di lavoro include la licenza ai datori di lavoro di espellere lavoratori con indennità di licenziamento più basse e di assumere sulla base di orari di lavoro flessibili. Le aziende ad alta intensità di manodopera saranno inoltre esentate per la prima volta dall'obbligo di conformarsi alla rigorosa regolamentazione sui salari minimi. Un altro disegno di legge riguardante la fiscalità rivede le attuali percentuali di imposta sul reddito delle società, delle persone fisiche e sul valore aggiunto. Quest'ultimo disegno di legge ridurrà gradualmente l'imposta sulle società dall'attuale 25 percento al 20 per cento entro il 2023. Prevede inoltre la rottamazione dell'imposta sui dividendi per alcune società, introduce un'imposta sulle entrate guadagnate in Indonesia da società tecnologiche straniere, indipendentemente dal fatto che abbiano un'unità aziendale partecipata localmente. (segue) (Fim)