Indonesia: due disegni di legge di liberalizzazione del lavoro e detassazione delle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due progetti di legge fanno parte di tre leggi omnibus proposte dal governo, incluso un terzo disegno di legge relativo ai piani di trasferimento della capitale amministrativa da Giacarta a Kalimantan nella parte orientale del paese. Il governo di Giacarta dovrebbe presentare la nuova legislazione al parlamento a partire dalla prossima settimana, ha detto ai giornalisti il portavoce della Sufmi Dasco Ahmad. Gli investitori hanno riposto le loro speranze in particolare nella legge per la creazione di posti di lavoro. Per quanto riguarda il governo, ritiene che un aumento delle entrate e delle esportazioni aiuterebbe gli sforzi nell'affrontare un crescente deficit delle partite correnti, che nel 2018 ha pesato per un valore di 42 miliardi di dollari, a causa, tra l'altro, dell'aumento delle importazioni di carburante. Giacarta spera inoltre in questo modo di favorire gli investimenti diretti di capitali esteri. Ma l'annuncio dei due disegni di legge ha già provocato la forte opposizione dei sindacati, con manifestazioni di massa, al momento pacifiche, nella capitale. (Fim)