Infrastrutture: Slovenia, italiana Pizzarotti in corsa per progetto ferrovia Capodistria-Divaccia

- Il consorzio formato dall'italiana Pizzarotti, dalla spagnola Acciona e dalla slovena Makro 5 Gradnje ha presentato un'offerta congiunta in Slovenia per il progetto volto ad ampliare il collegamento ferroviario tra l'hub di Divaccia (Divaca) e il porto di Capodistria (Koper). Lo ha confermato oggi un portavoce della società spagnola Acciona, secondo quanto riportato dalla stampa di Lubiana. "Siamo ancora nella fase preliminare del processo per l'appalto e si tratta di un grande progetto, che ha ricevuto 29 offerte", ha dichiarato il portavoce. Il progetto infrastrutturale punta al raddoppio della ferrovia di 27 chilometri che collega l'unico porto della Slovenia con l'hub di Divaccia. "Nei prossimi tre mesi definiremo quali parti della gara d'appalto andranno ad Acciona, quali a Pizzarotti e quali a Makro 5", ha commentato il direttore commerciale della società slovena. (segue) (Lus)