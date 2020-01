Infrastrutture: Slovenia, italiana Pizzarotti in corsa per progetto ferrovia Capodistria-Divaccia (2)

- Le altre offerte ricevute nei giorni scorsi dalle autorità slovene per il progetto infrastrutturale, da un valore stimato attorno a 1,2 miliardi di euro, includono anche società cinesi e turche. 2TDK, società statale incaricata della gestione del progetto, ha confermato di aver ricevuto 15 offerte per la tratta tra Divaccia e Crni Kal, e altre 14 per la sezione tra Crni Kal e Capodistria. Tra le principali offerte quella della slovena Kolektor, in corsa per entrambe le tratte insieme alle due società turche Yapi Merkezi e Ozlatin Insaat. Un altro gruppo turco, Cengiz, che recentemente si è aggiudicato l'appalto per la galleria slovena di Karavanke, ha presentato un'offerta; mentre dalla Cina si registra l'interesse di China Civil Engineering Construction Corporation, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, China Railway No. 9 Group e China Gezhouba Group Company. 2TDK ha fatto sapere che entro 90 giorni comunicherà quelle che sono le società ammesse alla fase successiva della gara d'appalto. (Lus)