Regione Lazio: Porello (M5s), depositati emendamenti a collegato per usi civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È cominciata in Consiglio regionale la discussione sulla legge di semplificazione regionale, un testo fondamentale per lo snellimento di alcuni processi che investono il nostro ente. Anche in questa legge ho voluto dare il mio contributo, depositando degli emendamenti ad hoc per risolvere alcune delle molte criticità della nostra regione. Diversi emendamenti depositati affrontano gli usi civici, una questione in cui, come ripeto da anni, la Regione Lazio deve impegnarsi maggiormente per evitare lo strapotere delle Università Agrarie, come nel caso di Civitavecchia che tante volte ho portato all'attenzione dell'aula e dell'opinione pubblica. A tal proposito, a tutela del principio di imparzialità, ho proposto di restituire alla Regione la competenza di nominare i periti demaniali incaricati per la ricognizione degli usi civici, attualmente in mano degli stessi enti gestori e di varare un Piano di riordino che permetta di avere una mappatura pubblica degli usi civici esistenti sul territorio regionale. Le troppe criticità collegate a questi istituti, che hanno conseguenze distinte nelle diverse aree della regione, esigono un'azione veloce e condivisa da tutti gli attori coinvolti". Lo dichiara in una nota Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale (Com)