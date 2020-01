Moda: Mazzali (Fd'I) su bando "Fashiontech", Fratelli d'Italia e regione Lombardia sempre vicini a imprese

- La consigliere regionale lombarda, Barbara Mazzali, commenta il bando "Fashiontech" aperto da regione Lombardia sottolineando come “Fratelli d’Italia è da sempre vicino alle imprese e anche oggi segue questa strada con il bando da 10 milioni di euro per sostenere progetti nel campo del tessile. Ringrazio quindi l’assessore Magoni, che ha investito queste risorse regionali: nuove tecnologie, processi innovativi e macchinari all’avanguardia, anche questo serve alle nostre aziende per essere competitive sul mercato". "Abbiamo ascoltato - ha concluso Mazzali - le esigenze del settore e abbiamo cercato di incentivare le nuove idee, dando sempre la priorità alla qualità tutta italiana e lombarda del tessile e della moda”.(Com)