Nigeria: quattro morti a causa di febbre di Lassa

- Almeno quattro persone sono morte dopo aver contratto il virus della febbre di Lassa nello stato di Kano, nel nord della Nigeria. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dello stato ai media locali, precisando che fra i pazienti ci sono anche due membri del personale medico che avevano operato una persona infetta. Il commissario alla salute Aminu Tsanyawa ha dichiarato che 292 persone sono state messe in quarantena e stanno ricevendo cure. La febbre di Lassa è una malattia emorragica virale acuta che di solito infetta l'uomo attraverso l'esposizione a cibo o oggetti domestici contaminati con l'urina o le feci di ratti infetti. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, attualmente non esiste un vaccino autorizzato per curare questo virus. (Res)