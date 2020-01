Iraq: Brigate Hezbollah, dopo incontro con Trump non c'è più spazio a Baghdad per presidente Salih

- Incontrando l’omologo degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente iracheno Barham Salih “ha mancato di rispettare il popolo che rappresenta e il suo ruolo di garante della Costituzione” e “non può più avere posto a Baghdad come capo dello Stato”. Lo afferma in un durissimo comunicato Mohamed Mohi, portavoce delle Brigate Hezbollah, milizia sciita sostenuta dall’Iran il cui storico leader Abu Mahdi al Muhandis è stato ucciso assieme al generale iraniano Qasem Soleimani in un raid condotto da un drone statunitense lo scorso 3 gennaio. Secondo Mohi, Salih ha violato i limiti imposti al suo ruolo. Per tale ragione, le Brigate Hezbollah fanno sapere che si schiereranno a favore di “tutte le misure che le forze politiche assumeranno per isolare Salih”. (segue) (Irb)