Iraq: Brigate Hezbollah, dopo incontro con Trump non c'è più spazio a Baghdad per presidente Salih (2)

- L’incontro tra Salih e Trump è avvenuto oggi a margine del Forum economico mondiale in corso nella località svizzera di Davos. Si è trattato del primo confronto tra i due dopo il raid statunitense sull’aeroporto di Baghdad e dopo che domenica 5 gennaio, due giorni dopo l’attacco, la Camera dei rappresentanti ha votato una risoluzione non vincolante che impegna il governo del premier dimissionario Adel Abdul Mahdi ad annullare gli accordi che forniscono la base legale per la presenza militare degli Stati Uniti e degli altri paesi membri della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico in Iraq. La sessione è stata tuttavia boicottata dalle forze politiche sunnite e curde. (segue) (Irb)