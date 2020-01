Iraq: Brigate Hezbollah, dopo incontro con Trump non c'è più spazio a Baghdad per presidente Salih (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque giorni dopo, il 10 gennaio, Abdul Mahdi ha chiesto formalmente al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, di preparare un piano per il ritiro dei circa 5.200 militari statunitensi attualmente di stanza in Iraq. Quello che Abdul Mahdi si è tuttavia visto opporre è stato un fermo diniego: “La missione degli Stati Uniti in Iraq è di addestrare le forze locali a combattere lo Stato islamico. Continueremo a farlo”, ha chiarito Pompeo. Il premier dimissionario sostiene con fermezza la necessità di espellere le forze Usa dal territorio nazionale, ma la scorsa settimana si è scontrato sulla questione anche con il presidente della Repubblica, il curdo Salih, e con il presidente della Camera dei rappresentanti, il sunnita Mohammed al Halbusi, che temono che con la partenza dei militari statunitensi l’Iraq finirebbe sotto il completo controllo dell’Iran. (Irb)