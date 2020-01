Bolivia: Morales, da paese prospero a luogo di assassini, persecuzioni e censura

- La Bolivia è passata dall'essere un paese "prospero" a un luogo di "assassini, persecuzioni e censure". Lo ha detto l'ex presidente Evo Morales in un video diffuso in occasione della "Giornata dello stato plurinazionale". Un discorso di "fine mandato" che il "cocalero" ha registrato in Argentina, dove gode dello status di rifugiato, proprio nel giorno in cui sarebbe scaduto ufficialmente il periodo di presidenza. Dopo "il colpo di stato" che ha provocato le sue dimissioni, la Bolivia è divenuta un posto dove "uccidono, arrestano e mettono a tacere chiunque non sia d'accordo con il piano di tornare ai vecchi anni del neoliberalismo", ha sottolineato Morales. (segue) (Brb)