Bolivia: Morales, da paese prospero a luogo di assassini, persecuzioni e censura (2)

- Un periodo, quello precedente alla "rivoluzione bolivariana" del 2006, durante il quale il paese era arrivato "ad affogare in una profonda crisi e chiedere l'elemosina per pagare gli stipendi ai nostri maestri". Era "uno dei paesi più poveri dell'America del sud", con tutte "le risorse principali - acqua, corrente eletrica, aeroporti - privatizzate. Le ricchezze del paese servivano solo ad arricchire le elite del paese". Morales ha rivendicato il coraggio di decisioni prese nonostante lo scetticismo di chi non riconosceva "ai movimenti indigeni" e "alla classe operaia" la capacità di governare il paese. "Dicevano che non c'erano alternative ai Trattati di libero commercio e che ci saremmo dovuti sottomettere al Fondo Monetario internazionale (Fmi)". (segue) (Brb)