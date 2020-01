Bolivia: Morales, da paese prospero a luogo di assassini, persecuzioni e censura (4)

- Il discorso è stato diffuso poche ore prima l'intervento della presidente ad interim Jeanine Anez, in una giornata densa di avvenimenti politici. Ai discorsi ufficiali, segnala il quotidiano "La Razon", si aggiungono infatti le manifestazioni di piazza: i cortei a favore dell'attuale esecutivo convocati dal movimento noto come "Resistencia" e quelli che il Movimento al socialismo (Mas), partito di Morales, organizza in tutto il paese. La ricorrenza è stata indetta per ricordare due eventi cruciali della "Rivoluzione democratica e culturale della Bolivia": il 22 gennaio del 2006 prendeva il via il primo mandato di Morales come presidente della Bolivia. Nello stesso giorno del 2009 si approvava invece la nuova Costituzione politica dello stato della Bolivia. (segue) (Brb)