Bolivia: Morales, da paese prospero a luogo di assassini, persecuzioni e censura (5)

- Settori del Mas scartano ogni possibile tensione, anche se nei giorni scorsi Andronico Rodriguez, figura di punta delle organizzazioni sociali, aveva detto che il 22 gennaio sarebbe finita la "resistenza pacifica" al governo ad interim. "In questo momento non stiamo con le mani in mano, ma un momento di resistenza pacifica contro il fascismo", spiegava Rodriguez tornando a denunciare come "golpiste" le azioni violente che hanno portato alle dimissioni di Morales. Il clima, segnalano fonti delle organizzazioni sociali ai media locali, potrebbe risentire inoltre del voto con cui il parlamento ha garantito ad Anez di portare avanti il suo mandato fino alle elezioni di maggio, allungando il periodo di governo "ad interim" che sarebbe scaduto oggi. Il parlamento ha inoltre ratificato le dimissioni di Morales e del suo vice Alvaro Garcia Linera, ultimo passaggio formalmente utile per definire Evo come "ex presidente" a tutti gli effetti. (segue) (Brb)