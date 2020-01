Bolivia: Morales, da paese prospero a luogo di assassini, persecuzioni e censura (6)

- La giornata dovrebbe inoltre servire a dare visibilità alle almeno quattro le candidature presidenziali definite in vista del voto di primavera. Il Mas scommette su un ticket formato da due uomini forti dell'ex presidente: Luis Arce Catacora, ex ministro delle Finanze e David Choquenhuanca, ex ministro degli Esteri. Alle urne si presenta anche l'ex presidente Carlos Mesa, già alla guida del paese da ottobre del 2003 a giugno del 2005, con Gustavo Pedraza come possibile vice. In corsa c'è anche un altro ex presidente, Jorge "Tuto" Quiroga, alla guida del paese da agosto del 2001 all'agosto de 2002. Prima di lanciare la sua candidatura, Quiroga aveva ricoperto, con una certa energia, l'incarico di rappresentante internazionale del governo Anez. Un ruolo che lo aveva portato a un possibile scontro dialettico con il governo messicano, da Quiroga accusato di aver dato asilo politico al "ricercato" Morales. Il 31 dicembre 2019 era stata infine formalizzata la candidatura comune di Luis Fernando Camacho e Marco Pumari, rappresentanti di due storiche organizzazioni sociali contrarie ai governi neosocialisti. (segue) (Brb)