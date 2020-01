Umbria: Bianconi (Misto), basta chiacchiere da bar su ricostruzione sisma

- “Basta chiacchiere da bar. La leggerezza e l’incompetenza con la quale si è trattato e si tratta il tema ricostruzione da parte di molti mi sembra irriverente, vergognoso ed in qualche caso strumentale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro Vincenzo Bianconi (Misto). Che ha aggiunto: "Per poter intervenire concretamente, sul tema del terremoto 2016, ho chiesto alla seconda commissione la predisposizione di un dossier documentale che contenga le delibere sulle indicazioni delle risorse destinate al terremoto e del loro impiego concreto”. Bianconi ha inoltre chiesto di conoscere: "il trend dell’andamento del lavoro dipendente e delle partite Iva, il quadro dei danni agli immobili pubblici, privati, produttivi ed abitativi, il quadro del numero dei nuclei familiari fuori casa rispetto alla popolazione, sia quelli assistiti da contributo di autonoma sistemazione, sia quelli alloggiati in soluzioni abitative in emergenza o in altra soluzione”. L'obiettivo di Bianconi sarà quello di: "avere un quadro concreto della situazione per affrontare presente e futuro, verificando se ci sono state improprie attività svolte con le risorse destinate al sisma. Importante sarà anche la programmazione dei fondi europei 2021-2027, sui quali vorremmo avere indicazioni dall’attuale giunta, chiarendo quale spazio sarà riservato al rilancio dell’economia e delle comunità del cratere”. (segue) (Ren)