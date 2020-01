Umbria: Bianconi (Misto), basta chiacchiere da bar su ricostruzione sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bianconi ha quindi proseguito: "Oggi serve conoscere e soltanto dopo, su numeri certi del dettagliato dossier sisma, sarà possibile fare le scelte veramente utili e giuste. Con grande piacere, ho trovato l’apertura del presidente Valerio Mancini e di tutti i membri di maggioranza e minoranza della seconda commissione, senza divisioni di partito o inutili protagonismi su un tema che dovrebbe trovarci tutti uniti". "Nelle prossime settimane - ha continuato Bianconi - abbiamo condiviso l’organizzazione di due sedute esterne della seconda commissione in Valnerina, nei Comuni di Norcia e di Cascia, per discutere i temi ricostruzione, economia e sanità nelle aree del cratere con chi sulla sua pelle paga gli errori del presente e guarda al domani con molte preoccupazioni”. Bianconi infine ha concluso con l'auspicio di "costruire un’azione concreta politica bipartisan, capace di creare reale ricaduta sociale su questi territori, nel rispetto dei loro diversi stati di crisi. Così si ottimizzano le risorse, così si evitano finanziamenti a pioggia spesso anche fuori bersaglio. Ringrazio tutti i miei colleghi in Commissione e mi auguro che questo sarà il primo passo di un percorso nuovo di politica virtuosa nell’interesse esclusivo dell’Umbria”. (Ren)