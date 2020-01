Sanità: commissione regionale visita Pancreas Center del San Raffaele, serve risoluzione per individuare in Lombardia Pancreas Unit

- Predisporre quanto prima una risoluzione per sollecitare la Giunta regionale ad avviare un percorso per l’individuazione a livello regionale di Pancreas Unit, centri ad alto volume in grado – alla stregua di quanto avviene con le Breast Unit – di coordinare le cure per il tumore del pancreas. È questo l’impegno annunciato oggi dal presidente della Commissione consiliare Sanità Emanuele Monti (Lega), al termine della visita al Pancreas Translational & Clinical Research Center dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano che incontrato il favore del vicepresidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti (Pd), di Riccardo Pase (Lega), di Franco Lucente (Fd'I) e Patrizia Baffi (gruppo Misto), componenti la delegazione consiliare che ha incontrato medici e dirigenti del San Raffaele. "Sulla base delle evidenze scientifiche mostrateci oggi occorre - ha spiegato Monti - che Regione Lombardia, una volta in più, si ponga all’avanguardia nella riorganizzazione dei centri di cura, nella ricerca clinica applicata, nella prevenzione e nella diagnosi precoce”. Per Borghetti, che ha rimarcato la necessità di revisione del modello organizzativo, "per la prima volta è stato acceso un faro sull’importanza dell’organizzazione sanitaria nella cura oncologica. Una cattiva organizzazione, oltre a non portare cure adeguate al paziente, genera anche uno spreco di risorse". (segue) (Com)