Sanità: commissione regionale visita Pancreas Center del San Raffaele, serve risoluzione per individuare in Lombardia Pancreas Unit (2)

- L’urgenza e le necessità di procedere alla centralizzazione delle cure in strutture ad alta complessità è stato il “fil rouge” degli interventi dei professionisti del Centro Pancreas del San Raffaele, che hanno illustrato le attività della struttura. Un Centro ad alto volume – nel 2019 sono stati eseguiti 327 interventi di resezione pancreatica e quasi 2000 procedure endoscopiche bilio-pancreatiche - e ad alta intensità di cura per trattare il tumore del pancreas, che si avvale della collaborazione di una equipe multidisciplinare con competenze specifiche in patologie pancreatiche: chirurghi, oncologi, gastroenterologi, endoscopisti, radiologi, radioterapisti, anestesisti, anatomopatologi, diabetologi, terapisti del dolore, nutrizionisti e psicologi. “Sebbene l’intervento chirurgico svolga un ruolo chiave nel percorso terapeutico del tumore al pancreas, se effettuato in un ospedale non adeguato può risultare dannoso – ha spiegato il professor Falconi, primario dell'Unità di Chirurgia del Pancreas, nonché direttore del Pancreas Translational & Clinical Research Center dell'IRCCS -. Prediligere i centri ad alta specializzazione, che trattano un grande numero di pazienti, non è solo importante per ridurre il rischio di errori e di complicanze postoperatorie, ma anche perché una maggiore esperienza permette di capire come e quando intervenire chirurgicamente”. (Com)