Speciale difesa: Siria, Onu, inviato speciale Pedersen incontrerà in settimana ministri Esteri e Difesa russi

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, incontrerà i ministri degli Esteri e della Difesa della Federazione Russa, rispettivamente Sergej Lavrov e Sergej Shoigu, nel quadro della sua visita a Mosca in programma per questa settimana. Lo ha dichiarato ieri Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “L’inviato speciale continuerà ad avere contatti periodici con tutte le parti coinvolte nel conflitto: questa settimana incontrerà a Mosca i ministri degli Esteri e della Difesa russi, per poi recarsi in visita anche a Damasco”, ha detto Dujarric, aggiungendo che Pedersen informerà il Consiglio di sicurezza Onu dei risultati del viaggio il prossimo 29 gennaio. (Res)