Rifiuti Roma: Baglio-Piccolo (Pd), in commissione ambiente nessuna risposta su Monte Carnevale

- "Questa mattina in commissione ambiente, dopo gli interventi dei tecnici di Roma Capitale e della Città metropolitana che non hanno fornito ulteriori elementi circa l'individuazione del sito di Monte Carnevale per la localizzazione della discarica di servizio, abbiamo chiesto cosa l'amministrazione Raggi vuole fare con la delibera del 31 dicembre a seguito del voto ieri in aula che ne chiede il ritiro". Lo dichiarano in una nota le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. "Inoltre - aggiungono le due consigliere - abbiamo chiesto, cosa si intende fare rispetto al tavolo tecnico che potrebbe lavorare alla definizione di soluzioni alternative e che al momento essendo stata ritirata l'ordinanza non è più operativo. Da quanto abbiamo appreso sembrerebbe che l'amministrazione non ha intenzione di procedere ad altre decisioni se non quella di rinviare a terzi e in particolare alla Regione Lazio le scelte su Roma e sui suoi rifiuti". "La Città Metropolitana - proseguono ancora le dem - ha peraltro fatto presente che nel piano regionale del 2012 e in quello che sarà a breve approvato sono riportati gli stessi siti, le stesse aree bianche su cui il Comune deve ragionare. In altre parole si sono persi quattro anni da quando si è insediata la sindaca Raggi". Piccolo e Baglio parlano poi di Ama: "Anche su questo non c'è nessuna risposta sui tempi e dell'approvazione dei bilanci e nessuna risposta sul piano industriale promesso dalla Raggi. La delegata della sindaca all'ambiente ha dichiarato che a breve presenteranno le linee guida. È evidente che siamo allo sbando con l'amministrazione Raggi che fa riferimenti al piano industriale della Giglio". "Siamo quindi tornati agli albori della consiliatura ma i tempi invece stringono e a fronte di una emergenza mai vissuta prima dalla città, la giunta appare ancora una volta in completa confusione", concludono le consigliere. (Com)