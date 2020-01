Croazia: assemblea creditori impone liquidazione per società cantieri navali Uljanik (2)

- Il Tribunale commerciale di Pazin ha imposto nel mese di maggio dello scorso anno la procedura fallimentare nei confronti della società per azioni croata Uljanik, secondo quanto riferito dal'emittente "N1". Il gruppo detiene il 100 per cento delle azioni di 11 compagnie ed è azionista maggioritario del cantiere navale 3 maggio di Fiume (Rijeka), nonché dell'omonimo cantiere navale di Pola (Pula). Lo stesso tribunale ha disposto in precedenza la procedura fallimentare nei confronti della struttura di Pola, i cui 1.118 operai saranno licenziati. I rappresentanti del direttivo di Uljanik hanno riferito nel corso dell'udienza di "non avere ancora risposte da possibili investitori cinesi (contrariamente a quanto annunciato dall'esecutivo di Zagabria)", motivo per cui il giudice Ivan Dujic ha disposto il fallimento. Il presidente del direttivo di Uljanik Sandi Bozac ha detto che "il conto della struttura è bloccato ininterrottamente da 231 giorni". (Zac)