Pavia: Bellanova su falso vino, ancora una volta emerge qualità nostri sistemi di controllo

- Il ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, commenta in una nota l'operazione della Gdf a Pavia che ha smantellato una complessa frode in commercio nel settore vinicolo: “L’operazione condotta alle prime luci dell’alba nella zona dell’Oltrepò Pavese, culminata con sette arresti per un sofisticato sistema di alterazione del vino e frode fiscale, conferma quanto il nostro sistema dei controlli sia efficiente e coordinato e testimonia l’enorme attenzione che l’Italia pone nel tutelare le proprie produzioni di qualità. Insieme alla Magistratura, ringrazio ancora gli Ispettori dell’ICQRF, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, per il quotidiano impegno a tutela delle nostre produzioni”. (com)