Regionali Emilia-Romagna: FI, domani Bernini e Craxi a chiusura campagna elettorale Mei

- Domani, giovedì 23 gennaio alle ore 18, presso il Savoia Hotel Regency, in via Del Pilastro 2, a Bologna, si terrà la giornata conclusiva della campagna elettorale dell'avvocato Alessandro Mei, candidato di Forza Italia per la Regione Emilia-Romagna . All'incontro interverranno Alessandro Mei, Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia e la senatrice di FI, Stefania Craxi. (Com)