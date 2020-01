Messico: Pemex colloca titoli per 5 miliardi di dollari sui mercati internazionali

- La compagnia energetica statale del Messico, Pemex (Petroleos mexicanos), ha collocato sul mercato internazionale titoli di debito pari a cinque miliardi di dollari. In particolare sono stati venduti due diversi titoli: uno da 2,5 miliardi con scadenza a undici anni e rendimento al 5,95 per cento. Il secondo, anche questo da 2,5 miliardi di dollari, aveva scadenza a 40 anni e un rendimento pari al 6,95 per cento. Le offerte sono state presentate in maniera separata e le operazioni per l'acquisto concluderanno "il prossimo 28 gennaio, alle 17, ora di New York", si legge in una nota. "È rilevante ricordare che questa operazione non aumenta il saldo del debito di Pemex", prosegue la nota segnalando che "si tratta di un'operazione di rifinanziamento delle scadenze annuali". L'impresa ribadisce quindi "l'impegno, per il secondo anno consecutivo, a non aumentare il debito". (segue) (Mec)