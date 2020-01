Messico: Pemex colloca titoli per 5 miliardi di dollari sui mercati internazionali (2)

- L'azienda segnala che grazie alla domanda elevata, circa 26 miliardi di dollari, si è riusciti a proporre un tasso di interesse minore a quello della precedente asta, effettuata a settembre del 2019. In quella occasione, che segnava il ritorno di Pemex sui mercati dopo tre anni di assenza, era stato collocato un titolo a dieci anni a un tasso del 6,85 per cento e uno a 30 anni con un rendimento del 7,7 per cento. Il dato "rappresenta un chiaro segnale del calo della percezione del rischio e un minor costo finanziario per l'impresa", si legge nella nota. "In un solo anno, l'impresa riesce a ridurre il tasso sui mercati internazionali di poco più di due punti percentuali", sottolinea Pemex. (segue) (Mec)