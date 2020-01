Messico: Pemex colloca titoli per 5 miliardi di dollari sui mercati internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 il governo messicano, interessato a rilanciare il comparto energetico statale e rendere la Pemex azienda trainante dell'intera economia, aveva effettuato iniezioni di capitale per 6,2 miliardi di dollari. Un fondo che è stato usato per ridurre l'indebitamento complessivo dell'azienda e migliorarne il profilo finanziario. Fino a settembre del 2019 il debito complessivo di Pemex era di 99,6 miliardi di dollari, un dato in calo del 6,1 per cento rispetto ai 105,8 miliardi di dollari registrati a dicembre del 2018. (segue) (Mec)