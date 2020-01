Messico: Pemex colloca titoli per 5 miliardi di dollari sui mercati internazionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà luglio 2016 il presidente Andres Manuel Lopez Obrador e il direttore generale Pemex Octavio Oropeza avevano presentato il piano industriale della compagnia per il sessennio. Un documento che ruota attorno a un rilancio della produzione e dei conti della sigla petrolifera per fare in modo che, in prospettiva, torni ad essere "motore" dell'economia nazionale. Nel dettaglio, il governo continuerà fino al 2020, terzo anno di mandato, a garantire sostegno attraverso investimenti e tagli della pressione fiscale, concentrando le risorse sull'incremento della produzione. Gli utili che si attendono grazie alle eccedenze di prodotto torneranno successivamente nelle casse dello stato fingendo da ulteriore detonatore dell'economia. "Tre anni per recuperare Pemex, per aumentare la produzione e tre anni per usare gli investimenti per lo sviluppo nazionale. Il piano che abbiamo è quello di seminare il petrolio", spiegava Lopez Obrador. (Mec)