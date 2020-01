Roma: Calabria (FI), Raggi fa finta di nulla ma maggioranza non c’è

- "La disinvolta noncuranza con cui il sindaco Raggi sta affrontando queste ore lascia sconcertati. Di fatto, in Campidoglio la maggioranza è crollata su un tema, come quello della gestione dei rifiuti e delle discariche, che ha attraversato, irrisolto, tutta la consiliatura”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Far finta che nulla sia successo e che si possa proseguire con questa pessima amministrazione della città è l’ennesimo affronto ai cittadini nonché l’ultima dimostrazione dell’arrogante incapacità del sindaco Raggi. Trarre le conseguenze politiche di ciò che è successo non è solo auspicabile ma doveroso", conclude. (Rer)