Brasile: vicepresidente Mourao, Consiglio per Amazzonia attrarrà investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, ha assicurato che il Consiglio per l'Amazzonia, organismo istituito dal presidente Jair Bolsonaro per coordinare le azioni del governo sulla foresta pluviale, aiuterà l'economia e contribuirà ad attrarre investimenti nel paese. "Non ho dubbi, il Consiglio aiuterà nell'economia. Il problema ambientale è trasversale e riguarda vari ambiti come sanità, difesa, istruzione e con la costituzione di questo Consiglio, il presidente riconosce l'importanza dell'argomento", ha affermato Mourao rimarcando - nel corso di una intervista al quotidiano "OGlobo" - l'importanza di essere stato designato come coordinatore. Affidare la guida al vicepresidente "è prova dell'importanza dello strumento, altrimenti avrebbe messo chiunque altro", ha aggiunto Mourao. Quanto alle aspettative sull'avvio delle attività del consiglio, Mourao ha dichiarato che intende essere operativo a partire da marzo. "Darò delle scadenze ai vari ministeri coinvolti per definire le linee guida dell'azione. Ho intenzione di avviare le attività a partire da marzo. Analizzeremo anche le questioni relative al bilancio", ha affermato il vicepresidente. (segue) (Brb)