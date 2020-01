Brasile: vicepresidente Mourao, Consiglio per Amazzonia attrarrà investimenti (3)

- L'annuncio della creazione del Consiglio per l'Amazzonia e di una Forza ambientale nazionale arriva dopo che il governo brasiliano e lo stesso presidente Bolsonaro sono stati oggetto di critiche, anche internazionali, per le loro azioni nell'area ambientale. Lo scorso 14 gennaio un rapporto elaborato dall'Organizzazione non governativa (Ong) di difesa dei diritti umani Human rights watch (Hrw) aveva denunciato le politiche ambientali del presidente Jair Bolsonaro affermando che il governo ha indebolito la lotta contro le attività illegali nella foresta pluviale. "Le politiche ambientali del governo hanno dato carta bianca alle reti criminali che praticano il disboscamento illegale in Amazzonia e usano intimidazioni e violenze contro le popolazioni indigene, le comunità locali e il personale delle agenzie ambientali che cercano di difendere la foresta", dice il rapporto. (segue) (Brb)