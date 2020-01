Russia-Israele: Cremlino, domani incontrerà il presidente Rivlin e il premier Netanyahu

- Il presidente russo Vladimir Putin terrà colloqui con il presidente Reuven Rivlin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante la visita a Gerusalemme prevista domani, giovedì 23 gennaio. Lo ha detto il consigliere del Cremlino Juri Ushakov nel corso di un briefing con la stampa.“La visita in Israele è programmata per l'organizzazione del forum internazionale sull'Olocausto e la lotta all'antisemitismo. Questa volta il forum è dedicato al 75mo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa e della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto", ha detto Ushakov, secondo cui durante la visita Putin avrà dei colloqui "con il presidente israeliano Rivlin e il primo ministro Netanyahu". Ushakov ha affermato che Putin sarà il primo a parlare al forum di Gerusalemme come ospite principale, aggiungendo che sono stati invitati anche il vicepresidente statunitense Mike Pence, il presidente francese Emmanuel Macron e il capo dello Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier. (Rum)