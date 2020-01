Speciale difesa: Russia, sistema antimissile di Mosca verrà ammodernato

- Il sistema di difesa antimissile della città di Mosca, entrato in servizio 24 anni fa, sta subendo un completo ammodernamento. Lo ha dichiarato il generale Sergej Grabchuk, comandante del sistema di difesa antimissile, in un'intervista al quotidiano "Krasnaja Zvezda". Sono in corso inoltre dei lavori sullo sviluppo di nuovi sistemi di difesa antimissile. L’obiettivo di questa attività è "espandere le capacità di combattimento e migliorare le caratteristiche nel prossimo futuro", ha dichiarato Grabchuk. Il sistema di difesa antimissile della capitale al momento può reggere un’attività operativa di combattimento sino a diverse decine di minuti ed è in grado di rilevare obiettivi a distanza di diverse migliaia di chilometri. (Res)