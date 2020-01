Speciale difesa: Libia, Guterres, Consiglio di sicurezza Onu appoggi dichiarazione Berlino

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha auspicato che il Consiglio di sicurezza dell'Onu appoggi la dichiarazione finale della conferenza di Berlino sulla Libia, tenuta il 19 gennaio scorso. In questo modo, riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Guterres il testo diverrebbe “giuridicamente vincolante, potendo così pesare di più sui risultati” del processo per la stabilizzazione della Libia. Secondo il segretario generale dell'Onu, la dichiarazione di Berlino è “un grande passo in avanti verso la pace in Libia e ora è necessario garantirne l'attuazione”. (Res)