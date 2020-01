Speciale difesa: Libia, Al Swehli, Misurata non è in mano ai Fratelli musulmani

- L'ex capo del Consiglio di stato libico, Abdulrahman al Swehli, ha rinnovato il suo attacco all'attuale presidente del Partito di giustizia e costruzione, il braccio politico dei Fratelli musulmani in Libia. In una dichiarazione ripresa dall’emittente “218 Tv”, Al Swehli ha affermato che le elezioni svoltesi all'interno del Consiglio di Stato nel 2018 e che hanno eletto Khaled al Mishri come presidente, non sono state elezioni eque, spiegando: “Dopo ciò non ho obiettato nemmeno in una dichiarazione stampa, nonostante sapessi che le elezioni in cui il denaro era stato pagato non si erano svolte in modo trasparente e ci sono stati degli accordi sospetti". L'ex capo del Consiglio di stato ha affermato di non essere mai stato membro dei Fratelli musulmani o del loro Partito giustizia e costruzione, e di averli criticati pubblicamente, perché si basavano sulla politica di esclusione e sull'interesse del partito. Al Swehli ha sottolineato che il Partito di giustizia e costruzione rappresentava solo il 7 per cento dei voti degli elettori nel 2012, "e li sfido a ottenere oggi anche il 2 per cento dei voti nella regione occidentale". (Res)