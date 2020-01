Speciale difesa: Siria, bombardamenti su Aleppo e Idlib, uccisi 27 civili

- L’aeronautica russa ha bombardato aree rurali nei governatorati di Aleppo e Idlib, provocando la morte di 27 civili e diversi feriti. Lo riferisce l'emittente televisiva "Al Jazeera". In particolare, 21 persone sono rimaste uccise in incursioni su Idlib, mentre almeno sei civili sono morti in bombardamenti nelle zone rurali del governatorato di Aleppo, tra cui un’intera famiglia, sepolta dalle macerie della propria abitazione nel villaggio di Kfartaal. (Res)