Speciale difesa: Francia, governo punta a diminuire incarcerazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo in Francia entrerà in vigore la riforma della Giustizia, che punta a ridurre le incarcerazioni. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che sarà difficile riuscire a raggiungere questo obiettivo. Secondo l'Osservatorio delle pene di incarcerazione “tra il 2016 e il 2019 in Francia il numero di anni di prigione è aumentato dell'8 per cento. In Francia sono disponibili 61mila posti nei penitenziari, ma i tribunali negli ultimi dodici mesi hanno effettuato 96.335 condanne. Dati in continuo aumento a causa dei tanti episodi di criminalità locale che non smettono di crescere. (Res)