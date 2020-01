Bosnia-Italia: annunciata per il 28 gennaio commemorazione annuale dei tre giornalisti italiani uccisi a Mostar

- L'ambasciata d'Italia a Sarajevo ha annunciato oggi che martedì 28 gennaio si terrà a Mostar l'annuale commemorazione dei tre giornalisti italiani della "Rai" di Trieste, Dario D'Angelo, Marco Luchetta ed Alessandro Ota, uccisi dall'esplosione di una granata nel 1994. Partiti dall'Italia per realizzare un servizio sui bambini vittime della guerra, i tre giornalisti vennero uccisi dall'esplosione di una granata il 28 gennaio 1994. Per commemorare il sacrificio dei tre reporter, che facendo scudo con i propri corpi alle schegge della granata hanno salvato miracolosamente la vita al bambino che stavano intervistando, l'ambasciatore Nicola Minasi deporrà assieme ai rappresentanti dell'amministrazione cittadina di Mostar una corona di fiori innanzi alla targa posta in loro ricordo nel luogo dell'uccisione, in via Brace Fejica, nel capoluogo dell'Erzegovina. A seguito dei tragici fatti, a Trieste è stata istituita la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, che assicura le cure necessarie ai bambini feriti in guerra o colpiti da malattie non curabili nei loro paesi di origine. I tre giornalisti erano partiti per l'Italia per realizzare un servizio sui bambini vittime della guerra. (Bos)