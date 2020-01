Fisco: Lollobrigida (Fd'I), comprendiamo protesta partite Iva e sosteniamo loro richieste

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, afferma in una nota che Fd'I "è al fianco dei professionisti e delle partite Iva, tra le categorie più produttive in Italia, ma paradossalmente anche le più tartassate da uno Stato vessatore. Da anni ci battiamo affinché vengano messe in campo misure specifiche per alleggerire loro il carico fiscale e burocratico, ma l'attuale governo, così come i precedenti a trazione Pd - aggiunge il parlamentare - non ha fatto altro che caricare sulle loro spalle tutto il peso della propria incapacità e miopia. Comprendiamo la loro protesta e sosteniamo le loro richieste. E non appena avremo la possibilità di governare faremo tutto il necessario affinché chi lavora, dà lavoro e crea ricchezza nella nostra nazione possa farlo potendo contare sul supporto di uno Stato davvero amico". (Com)