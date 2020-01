Umbria: Paparelli (Pd), analizzare situazione e interventi rete stradale e ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fare un’analisi dettagliata di quanto già è stato avviato dalla Regione nelle precedenti legislature e un elenco di cose ancora da realizzare”. Lo ha scritto in una mozione il consigliere regionale del Partito democratico, Fabio Paparelli. Nell’atto Paparelli ha auspicato “importanti interventi per il Nodo di Perugia, la E78-Due mari, la statale77 -svincolo di Scopoli, la Flaminia Terni-Spoleto, l’innesto E45 su A1 a Orte, la fermata a Orte del Frecciarossa, il treno Frecciabianca Terni-Roma, l’ex Fcu, il raddoppio ferroviario tratta Terni-Spoleto, la tratta Foligno-Terontola, il potenziamento dei treni regionali, e lo sviluppo dell’aeroporto San Francesco”. Secondo il consigliere regionale umbro dem: "il lavoro fatto fino ad ora è la testimonianza dello sforzo che le istituzioni hanno compiuto negli ultimi anni per superare le molteplici criticità che caratterizzano storicamente l'Umbria, a partire dal sistema dei collegamenti di media-lunga percorrenza fino al trasporto pubblico locale. Le numerose realizzazioni ed i programmi avviati, evidenziano un quadro sensibilmente migliorato negli ultimi anni, che, tuttavia, necessita di essere portato a compimento con ulteriori iniziative in grado di risolvere in via definitiva alcune delle criticità ancora presenti". (segue) (Ren)