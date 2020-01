Umbria: Paparelli (Pd), analizzare situazione e interventi rete stradale e ferroviaria (2)

- Paparelli ha indicato tra queste: "il Nodo di Perugia, la ss E78 Dei Due Mari, lo svincolo di Scopoli sulla SS77, oltre al necessario e non più rinviabile miglioramento della Ss3 Flaminia, nel tratto del valico della Somma e, più in generale, l'adeguamento della strada Flaminia nel tratto Terni-Spoleto, che completerebbe la trasversale Tirreno-Adriatico. Di fondamentale importanza anche l'adeguamento dell'innesto della E/45 con l'autostrada A/1 ad Orte, anche in virtù dell'impatto sul traffico previsto con l’apertura del nuovo parco di ‘Leolandia’, e previsto dal relativo contratto di sviluppo inserito nel programma di riqualificazione industriale relativo all'area di crisi complessa Terni-Narni”. Il consigliere dem ha inoltre aggiunto: "Altra priorità è rappresentata da un piano straordinario di manutenzione della viabilità interna, che può essere messo in campo, d'intesa con le Province, anche reperendo risorse attraverso una rimodulazione della fiscalità generale, in senso progressivo, compresi i tributi locali correlati. Per quanto concerne le reti ferroviarie per cui l'Umbria a differenza di altre aree del paese, sconta storicamente un deficit infrastrutturale molto forte, occorre prioritariamente provvedere al completamento dei lavori relativi alla ex Ferrovia Centrale Umbra, e potenziare il servizio Frecciarossa da Perugia per Milano, anche in virtù dei dati positivi registrati dal servizio attivato con oltre 180 passaggi giornalieri. Inoltre, dovrà essere consolidata la fermata del Frecciabianca a Spoleto e, con l’avvio della sperimentazione della fermata del Frecciarossa a Chiusi, per il momento limitata al periodo estivo, occorre adesso portare a compimento la trattativa avviata con Trenitalia e Regione Lazio per la fermata di un Frecciarossa ad Orte”. (Ren)