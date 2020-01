Russia-Anp: Putin incontrerà domani Abbas a Betlemme, focus su conflitto israelo-palestinese

- Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà domani a Betlemme il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, con cui discuterà di cooperazione bilaterale e della situazione in Medio Oriente. Lo ha detto il consigliere del Cremlino, Juri Ushakov, nel corso di un briefing con la stampa. "Saranno discusse varie questioni: quelle bilaterali e la situazione in Medio Oriente con particolare attenzione sulle prospettive per una soluzione al conflitto israelo-palestinese", ha detto Ushakov. (Rum)